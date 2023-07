Alvino su Osimhen: "Serve deadline! Se arrivano 200mln ad agosto io li straccio, i soldi non giocano!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul futuro di Osimhen ai microfoni di Canale 8

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul futuro di Osimhen ai microfoni di Canale 8: "Fino a questo momento ha manifestato solo l'intenzione di restare e questo è un dato importante, visto che in passato siamo rimasti scottati da altre situazioni. E' chiaro ed evidente che il futuro di Osimhen è un argomento su cui bisognerà stare molto attenti, ma non dimentichiamo che una sua eventuale partenza obbligherebbe il Napoli, di fronte a un incasso monstre, ad essere straordinariamente bravo a reinvestire quei soldi. E' difficile pensare a un singolo che faccia la differenza come Osimhen. Però deve esserci una deadline entro la quale non andare.

Se l'offerta irrinunciabile arrivasse a metà agosto? Io prenderei i 200 milioni e li straccerei, perché i 200 milioni di euro non giocano e a quel punto il Napoli non potrebbe più sostituire bene Osimhen. E' comunque una ipotesi fantascientifica perché si tratterebbe di un'operazione da 300-400 milioni di euro e questo tipo di operazioni non si possono fare così vicini alla fine del mercato".