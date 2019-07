Alvino sul calendario di Serie A: "Il Napoli s'è fatto sentire, l'anno scorso è stato amichevole verso qualcuno..."

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato anche delle richieste di ADL in Lega: "ADL è arrivato a Dimaro dopo la riunione di Lega a Milano. Una riunione importante: si parlava di un calendario mescolato, invece è stato confermato a specchio. Il Napoli s'è fatto sentire sul calendario: il club non ha digerito quello dell'anno scorso, troppo amichevole verso qualcuno... (la Juve ha avuto i big match solo alla fine a campionato già indirizzato, ndr). ADL ha chiesto una ripartizione equilibrata degli avversari e turni più morbidi prima e dopo la Champions a tutela delle formazioni in Europa".