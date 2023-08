Alvino sul futuro: “Ho parlato con ADL, non l’ho mai visto così tranquillo in 19 anni”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ieri ero a bordocampo e ho avuto modo di parlare off record con De Laurentiis. Vi dico che il Napoli è una società ambiziosa che vuole continuare a fare benissimo in Italia e fare un viaggio europeo quanto più lungo possibile. Per farlo deve organizzare una rosa importante numericamente e qualitativamente come quella di quest’anno, magari più forte. De Laurentiis è tranquillissimo, non l’ho mai visto così tranquillo e ironico in 19 anni di presidenza. Se il presidente è così sereno vuol dire che all’orizzonte non ci sono problemi”.

