Gol annullato a Hojlund a Bergamo, il Var Aureliano: "Non ci sono immagini che lo discolpano"

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L'arbitro Gianluca Aureliano, Var di Atalanta-Napoli 2-1 del 22 febbraio scorso ha parlato del gol dello 0-2 annullato a Rasmus Hojlund.

Nel corso dell'incontro “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo? La disciplina giuridica, la sua interpretazione e la sua applicazione”, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Luigi Vanvitelli”, l'arbitro Gianluca Aureliano, Var di Atalanta-Napoli 2-1 del 22 febbraio scorso ha parlato del gol dello 0-2 annullato a Rasmus Hojlund: "Chi fa cosa? Sbaglia Hojlund o Hien? Se lo fa Hien è corretto. Se lo fa Hojlund il quadro cambia. Ecco perché nella valutazione Var questa linea, catena, porta alla revisione dell'errore.

Perché nel secondo caso non avviene? L'azione è finita, l'arbitro prende poi la decisione di fischiare fallo. In quel caso l'arbitro decide che il contatto è falloso. Nelle immagini la trattenuta è restituita. All'arbitro va mostrata l'oggettività, il Var deve mostrare più punti di vista all'arbitro. Non ci sono immagini che discolpano Hojlund. Dalla Tv sembra contatto, ma il concetto giuridico è diverso".