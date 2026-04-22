Da Cremona: "Ecco come la Cremonese è cambiata con Giampaolo"

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"Con Giampaolo, la Cremonese è cambiata dal punto di vista tattico".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Andrea Ferrari, giornalista di Cuore Grigiorosso: "Con Giampaolo, la Cremonese è cambiata dal punto di vista tattico. Era una squadra costruita in un altro modo, ma con la difesa a quattro possono mettersi in mostra determinate qualità. Floriani viene preferito, poi c'è Vandeputte che viene molto più spesso in mezzo al campo. Ha un piede educato.

Maleh penso che giocherà titolare, al posto di Bondo. Ha perso diversi palloni contro il Torino. Le aspettative su Vardy erano alte. Ha 39 anni, sapevamo che non avrebbe potuto giocare ad altissimi livelli. Però per una squadra che deve salvarsi, ci si aspettava di più. È calato fisiologicamente dopo un buon periodo. L'età si fa sentire. Sta cercando di rientrare per le ultime due giornate, si sta curando all'estero".