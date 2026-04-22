Nuovo Centro Sportivo, Rossi: "Pozzuoli in pole, Napoli in attesa". La situazione

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"Da quello che mi risulta, il Napoli avrebbe espresso gradimento formale per il Comune di Pozzuoli ed avrebbe passato la palla al Comune stesso".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Calciomania”, è intervenuto il giornalista Angelo Rossi: "Dopo la partita contro la Lazio mi sono venute in mente le parole di Sarri quando commentò la sconfitta dell'andata: "Non ne faccio un dramma, questo è il risultato dei valori in campo". Dopo la partita di sabato non posso dire che la Lazio abbia giocato contro il miglior Napoli: è stata la peggior gara disputata dagli azzurri. Una spiegazione logica potrebbe essere il fatto che si è spenta la scintilla dopo il pareggio con il Parma, ma ora devi pensare solo a blindare la Champions League. Pensiamo a questo e poi a programmare il futuro.

Centro sportivo? Da quello che mi risulta, il Napoli avrebbe espresso gradimento formale per il Comune di Pozzuoli ed avrebbe passato la palla al Comune stesso. Quest'ultimo adesso deve ridisegnare i progetti di riqualificazione urbanistica. L'area individuata è quella della Foresta urbana di Monterusciello, parliamo di 46 ettari: il Comune aveva previsto per questa zona un progetto di riqualificazione della foresta con la ripiantumazione di 60mila alberi e terreni ad uso agricolo. Con l'interessamento del Napoli, il Comune ha preso in considerazione l'ipotesi di cambiare la destinazione d'uso e quindi ha avviato una serie di consultazioni, che arriveranno fino al Ministero, per capire se sia possibile farlo. Per fare tutto questo c'è bisogno di un iter complesso ed anche lungo. Una volta che il Comune di Pozzuoli avrà ottenuto l'ok del Ministero e della Regione, porterà il suo progetto definitivo, quindi la costruzione del Centro Sportivo, all'approvazione del Consiglio Comunale. A quel punto si potrebbe procedere. In questo momento è il Comune di Pozzuoli che sta facendo tutte le verifiche amministrative e logistiche per vedere se può trasformare la destinazione d'uso di questi terreni. Da quello che mi risulta il Napoli avrebbe messo Pozzuoli in pole position ed è in attesa di capire se c'è la possibilità per trattare la vendita di questi terreni".