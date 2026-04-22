Futuro Sarri, il ds della Lazio: "Ha altri due anni di contratto, per il nessun problema"
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"Abbiamo avuto una cosa come 45 infortuni, un qualcosa di esorbitante. Non bisogna vivere nel vittimismo e guardare al futuro con positività".
Nel pre-partita di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Mediaset parlando anche del futuro di Maurizio Sarri: "Ha altri due anni di contratto e ha fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la società non ci sono problemi".
Il punto sulla stagione: "Se guardiamo l’ultima partita possiamo dire che c'è stato un miglioramento. Abbiamo avuto una cosa come 45 infortuni, un qualcosa di esorbitante. Non bisogna vivere nel vittimismo e guardare al futuro con positività".
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