Ambasciatore italiano a Londra: "Anguissa, che colpo! Spalletti mi aveva emozionato"

L’ambasciatore italiano a Londra Raffaele Trombetta, 61 anni, è nato a Napoli ed è un grande tifoso degli azzurri. Stasera sarà in tribuna a Leicester, col figlio Alessandro. A La Gazzetta dello Sport ha rivelato: "La squadra è partita bene, ma non bisogna esaltarsi. Lo Spalletti della Roma regalò emozioni. Mi piaceva nelle interviste: non si nascondeva dietro le parole. Sono contento di vedere il Napoli a Leicester, la città dove mio figlio ha studiato criminologia. Il Leicester è forte, la favola non è stata un exploit isolato. Vardy è un simbolo, ma noi abbiamo Osimhen e un acquisto azzeccato come Anguissa".