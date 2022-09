Ambrosini: “4-1 ineccepibile, prestazione eccellente del Napoli sotto tutti i punti di vista"

Così Massimo Ambrosini, ai microfoni di 'Prime Video', subito dopo il triplice fischio di Napoli-Liverpool 4-1

"Risultato ineccepibile al termine di una prestazione eccellente del Napoli sotto tutti i punti di vista". Così Massimo Ambrosini, ai microfoni di 'Prime Video', subito dopo il triplice fischio di Napoli-Liverpool 4-1: "Se il Napoli doveva mandare un segnale a livello europeo beh, credo non potesse esserci segnale migliore. Il Liverpool? Quando prendi una rumba come l'hanno presa oggi... se la devono ricordare. Dei meriti del Napoli è giusto parlare, ma dobbiamo parlare anche di atteggiamento superficiale e arrogante da parte della squadra di Klopp, raramente ci aveva abituato a prestazioni del genere in Europa".