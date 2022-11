Ambrosini a Dazn: "Maturità incredibile del Napoli, può competere con chiunque"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, si è espresso così a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta

TuttoNapoli.net

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, si è espresso così a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "Il Napoli compete con chiunque, ha raggiunto un livello altissimo e un grado di maturità incredibile. Sta bene in campo, ha grande concretezza, riesce ormai a giocarsela con tutti. Oggi l'Atalanta l'ha messo in difficoltà, avrebbe potuto pareggiarla, ciononostante il Napoli l'ha vinta. Da grande squadra".