Ambrosini: "Napoli e Inter squadre da battere. Conte-ADL, mentalità da big"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e oggi stimato opinionista televisivo, ai taccuini del Corriere della Sera ha parlato di Napoli e Inter come delle due squadre da battere in questa Serie A che è appena cominciata: "Il Napoli è, con l’Inter, la squadra da battere. Conte e De Laurentiis stanno costruendo una mentalità da grande club. E i segnali che i campani hanno mandato al debutto nella nuova stagione sono incoraggianti".

Dai segnali del Napoli a quelli dell'Inter, Ambrosino si esprime così: "Contro il Torino ha lanciato un messaggio di rivincita dopo il finale dell’annata scorsa. Il punteggio è una casualità. I verdetti dopo i primi 90’ della stagione non sono definitivi, però la cattiveria con cui i nerazzurri hanno affrontato il Torino è la spia di una fiducia ritrovata".