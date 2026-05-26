Amelia: "Allegri paga la negatività, a Napoli vedo bene Italiano"

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"Al posto di Conte vedrei bene De Zerbi o Italiano".

L'ex portiere del Milan - oggi allenatore del Sondrio - Marco Amelia, ha detto la sua in merito ad alcuni temi caldi del calcio italiano alla redazione di Tuttomercatoweb.

Come si spiega un crollo del genere del Milan, considerando che Allegri sembrava la garanzia per arrivare all'obiettivo?

"Credo che abbia influito molto la situazione ambientale e la mancanza di legame tra dirigenza, staff tecnico e tifoseria. L’ambiente ha creato negatività e la squadra ne ha risentito".

Cardinale fa piazza pulita in dirigenza e manda via anche Allegri. Che ne pensa? E su che profili dovrebbe puntare il Milan?

"Mah, non saprei dirti perchè non potrei minimamente immaginare che idee ci siano nel board del milan, ma c’è bisogno di ritrovare senso di appartenenza e legame tra tutti. Senza questo non si va da nessuna parte".

Quali sono i principali responsabili di questa stagione del Milan?

"Penso che alcuni giocatori top abbiano avuto troppi problemi fisici e rendimento altalenante. Poi ripeto: in un ambiente così è difficile esprimersi al meglio, per tutti".

La Juventus farebbe bene a ribadire fiducia a Spalletti?

"La dirigenza della Juventus ha rinnovato da poco il contratto a Spalletti. Sapevano che si rischiava di stare fuori dalla Champions quando lo hanno fatto, quindi credo che vogliano stabilizzarsi con Luciano".

Serve un cambio in porta per i bianconeri?

"Sul portiere penso di si, che possa servire un cambio. E che proveranno a prendere probabilmente Allison".

A proposito di cambi di allenatore: chi vedrebbe bene come nuovo allenatore del Napoli?

"Al posto di Conte vedrei bene De Zerbi o Italiano".

E per la Nazionale italiana?

"Per la Nazionale abbiamo tanti allenatori esperti. L'’importante è che abbiano il supporto di tutti e la fiducia che è fondamentale. Personalmente vedrei bene profili come quello di Ranieri, ma anche un ritorno di Mancini che credo tornerebbe volentieri come ct. Vedremo, di sicuro sarà un’estate calda".