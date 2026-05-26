Panchina Napoli, Impallomeni: "Escluderei Allegri, faccio un altro nome”

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"L'obiettivo di De Laurentiis del resto è quello di diventare ancora più competitivi in ambito internazionale, cosa che Inzaghi ha assolutamente dimostrato".

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per commentare le prospettive future di Napoli, Milan, Juventus e Lazio.

Quale potrebbe essere la figura più idonea per il Napoli per la panchina?

"Italiano sembra in vantaggio sugli altri profili, mentre escluderei Allegri. Qualora dovesse saltare anche il primo non escludo che si possa puntare su Simone Inzaghi. L'obiettivo di De Laurentiis del resto è quello di diventare ancora più competitivi in ambito internazionale, cosa che Inzaghi ha assolutamente dimostrato".

E per il Milan invece?

"Si sono fatti tanti nomi, anche se per i principi di gioco che ha mostrato quest'anno in Inghilterra con il Bournemouth direi Iraola. Queste devono essere le basi per ripartire. Il calcio schizofrenico e folle che viviamo adesso del resto porta a dover puntare molto sull'allenatore, dato che il materiale a disposizione è meno qualitativo rispetto al passato".

Spalletti è l'uomo giusto per la ripartenza della Juventus?

"La Juventus proviene da quattro sessioni di mercato fallimentari e in due anni si sono visti tre allenatori. Serve decisamente più stabilità e il prossimo anno potrebbe essere costruito ancora con Spalletti in panchina".

Gattuso-Lazio che scelta è?

"Capisco che il tifoso laziale possa essere ancora deluso per via della disaffezione che dura da molto. Di certo la questione stadio andrà a il prima possibile, perché così non è più possibile proseguire. Detto ciò Gattuso è un allenatore lavoratore e ora servirà solo grande impegno da parte sua".