Amelia promuove Sokratis: "Un veterano già da giovane! Fisico, dinamico e di livello internazionale"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Amelia, ex portiere del Milan: "Non credo al detto che prima o poi si affronteranno tutte le squadre, invece credo che se c'è la possibilità di partire bene e di iniziare il campionato generando entusiasmo attraverso i risultati si possa dare continuità a tutto il lavoro svolto anche durante la pre-season. Da giocatore io come i miei compagni siamo sempre stati attenti a quelle che erano le prime partite. In questo senso credo che il Napoli sia stato molto contento vedendo le prime partite del campionato. Infatti le prime gare che sembrano essere alla portata degli azzurri che potrebbero arrivare allo scontro diretto con la Juve con l'entusiasmo della piazza. Con un buon inizio la squadra di Rino potrà dire la propria".

Su Papastathopoulos: "Ho giocato con Sokratis sia al Milan che al Genoa, era giovane ma giocava da veterano. Ha un carattere molto forte di quelli che piacciono a Gattuso, potrebbe formare con Manolas una coppia niente male. Ha esperienza a livello internazionale, ha una maturità che gli ha permesso di essere protagonista in Germania e in Inghilterra. E' un giocatore che può far comodo, mi farebbe piacere rivederlo in Italia. E' un giocatore di livello, molto fisico, dinamico e intelligente. Sa giocare molto d'anticipo, la sua grande velocità nel recuperare gli permette di rischiare e giocare anche più alto. In definitiva è molto adatto per come intende la difesa Gattuso".