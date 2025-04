Amerini: "Italiano ha trasferito al Bologna le sue doti da centrocampista, vi spiego"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Daniele Amerini, ex calciatore e compagno di Italiano al Verona: “Italiano in campo era un ottimo centrocampista, aveva una grande visione di gioco, un grande lancio, non aveva una grande struttura fisica, ma a quei tempi non era necessario. Ha trasferito le geometrie e la voglia di avere in mano la partita alle proprie squadre, ma quest’anno ha trovato davanti anche uomini che finalizzano la grande mole di lavoro per cui il Bologna è davvero pericoloso.

Il Bologna partirà forte, avrà grandi motivazioni e metterà in difficoltà il Napoli. Ci saranno momenti in cui il Napoli subirà le azioni del Bologna, per cui bisognerà essere bravi ai nastri di partenza. Conte è bravissimo nel preparare le partite anche sugli avversari per cui avrà studiato bene il Bologna.

Il campionato italiano è livellato ecco perché da qui alla fine sarà difficile sia per il Napoli che per l’Inter perché ogni squadra lotta per un obiettivo e non è semplice affrontare nessuna formazione. Vincerà chi riuscirà a dare regolarità da qui alla fine”.