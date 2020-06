Ammutinamento post Salisburgo, Giuntoli: "I ragazzi hanno capito di aver fatto una cavolata"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, è stato il protagonista della 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà' in onda su Sky Sport 24 (clicca qui per l'intervista integrale) il ds si è soffermato sulla questione ammutinamento post-Salisburgo: "Cosa pensa del possibile taglio degli stipendi? C'è stato anche il problema del ritiro, incide? Del ritiro non s'è più parlato, il presidente aspetta l'arbitrato ma parliamo di una cavolata che i ragazzi hanno capito di aver fatto. La proprietà non si è espressa sugli stipendi, cerchiamo di capire quale sarà il danno, ma non penso che ci saranno problemi, la proprietà è talmente forte e seria"