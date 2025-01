Amoruso: "Conte porta in fondo ciò che inizia, anche senza Kvara ne esce rinforzato”

vedi letture

Il doppio ex di Napoli e Juventus Nicola Amoruso ha parlato a Tuttomercatoweb, iniziando dal derby di Torino giocato ieri: "Nel primo tempo a parte il gol si è visto poco o nulla da entrambe le parti. Nel secondo tempo c’è stato un po’ di movimento in piu”.

Pareggio giusto?

“Nel complesso si. Credo che alla fine le cose più belle siano state i due gol. Due reti di alta fattura”.

Dalla Juve ci si aspetta di più…

“Tutti si aspettavano qualcosa di più. Non perde da tanto. Ma alla Juve bisogna vincere e puntare in alto. Ci sono tanti infortuni che condizionano un po’ tutto. Di certo l’assenza di Bremer si fa sentire. Ma tutti ci aspettiamo di più da questa Juventus”.

Scudetto: su chi punta?

“Antonio Conte porta ciò che inizia fino in fondo. Ha iniziato bene e anche se dovesse partire Kvara il Napoli ne uscirebbe rinforzato”

Come vede l’addio di Kvaratskhelia?

“Inaspettata. Credo che ci sia di mezzo l’aspetto puramente economico. Ciò che può garantire il Napoli non è lo stesso del PSG sotto il profilo delle condizioni economiche. Per lui non sarà facile ambientarsi subito a Parigi”.

Che mercato sarà questo gennaio?

“La Juve deve fare qualcosa in attacco. Come il Napoli, da dove il Cholito dovrebbe partire. Qualche colpo importante da Juve e Napoli ci sarà”.