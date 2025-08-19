Podcast Amoruso: "Lotta al vertice interessante. Lukaku? Conte ha sempre costruito la squadra intorno a lui"

Durante 'Maracana' sulle frequenze di Tmw Radio si è parlato del tema Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha accusato una lesione muscolare di alto grado e rimarrà ai box per almeno tre mesi, con il Napoli che perde il suo riferimento in attacco. Chi può essere maggiormente favorito da questo infortunio? Questo il pensiero dell'ex attaccante di Juventus e Napoli Nicola Amoruso.

“Lo ritengo importante perché credo che Lukaku nello spogliatoio sia un punto di riferimento. Lo scorso anno ha fatto bene, ma non benissimo, eppure con 14 gol ha fatto la differenza anche perché Conte ha sempre costruito intorno a lui la squadra. Credo che l’Inter rimanga lì vicino, anche Juve e Milan con i rossoneri che hanno trovato nuovi stimoli con Allegri che sa come sfruttare questi momenti. La Juventus con Tudor è ripartire bene, fa un calcio offensivo e bisognerà aspettare il mercato. Credo che al vertice potrà essere un campionato molto interessante”.