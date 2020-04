Amoruso: "Milik attaccante importante, ma gli servono minuti nelle gambe..."

Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Milik è un attaccante importante, sta segnando ma deve ancora mettere minuti nelle gambe per migliorare ancora. Ha avuto due infortuni importanti in carriera. La media tra gol realizzati e minuti giocati è importante. Bernardeschi? Ha grandi qualità, ma mi chiedo come impiegarlo in questo Napoli. Non lo vedo benissimo da attaccante esterno, secondo me potrebbe diventare un centrocampista offensivo. Napoli è uno dei rimpianti della mia carriera, mia moglie è napoletana e quindi sono legato molto alla città”.