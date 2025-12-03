Amoruso: "Napoli, la svolta col messaggio lasciato al gruppo da Conte"

vedi letture

“Il Napoli ha capito il momento e ha svoltato. La lotta scudetto sarà più chiara da gennaio in poi”. Così parla Lorenzo Amoruso ai microfoni di Radio Marte: “La squadra ha feeling con Conte e ha capito che era il momento di svoltare dopo lo sfogo di Bologna. Antonio ha poi lasciato il gruppo per qualche giorno, dando libertà ai calciatori e nel contempo sottolineando l’importanza della situazione. A Roma - ha detto l’ex difensore e dirigente a Radio Marte - si è vista una squadra determinata, compatta e unita. Le vittorie nascono anche dalla voglia di sacrificarsi e in questo Conte è bravissimo a insegnarlo ai ragazzi.

Il ritorno alla difesa a tre è stato naturale per un tecnico come lui che conosce a menadito quel sistema di gioco. Del resto ha iniziato in quel modo anche a Napoli. In questa fase era più congeniale quel sistema, ma poi l’interpretazione può cambiare nel corso della gara. Per la lotta scudetto ci sono tante squadre in lizza, con la Juve che è un po’ più indietro e che ora patisce l’assenza di Vlahovic. La Roma mi ha sorpreso, non pensavo che fosse così in alto perché non ha fatto un mercato scintillante e non pensavo che la squadra metabolizzasse così in fretta i suoi dettami. Per ora la lotta è aperta, probabilmente quando ci saranno meno partite e meno impegni di coppa capiremo davvero chi può vincere il titolo, da gennaio in poi avremo una classifica più definita”