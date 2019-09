Ancelotti a Kiss Kiss: "Quando abbiamo giocato male l'ho detto, ma oggi ottima prova e dovevamo vincere"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti per commentare la sconfitta subita contro il Cagliari, queste le sue dichiarazioni: “La partita è stata ben fatta anche nel primo tempo dove il match è stato equilibrato. Nel secondo tempo loro hanno calato molto il ritmo, si sono abbassati e le abbiamo provate tutte per fare gol. Per me la partita è stata ben fatta, non si può pensare che tutte le partite vengano facili, ci sono partite difficili contro squadre ostiche che giocano duro ma l'incontro di stasera si poteva vincere senza alcun dubbio.



Beffa finale? Eravamo un po' sbilanciati, non molto attenti in quella situazione. Diciamo che è stato l'unico tiro in porta fatto dal Cagliari in tutta la partita. Per il resto nonostante spingessimo molto siamo stati molto attenti in difesa senza mai rischiare nulla.



Possibile demotivazione? Ci dobbiamo preoccupare quando la squadra non gioca. L'unica cosa che non si può controllare nel calcio è il risultato. Se la squadra gioca male dobbiamo dire che abbiamo giocato male, abbiamo perso due partite ma questa si meritava di vincere.



Testa dei giocatori? Si deve fare una valutazione obiettiva della partita fatta. Se qualcuno può fare qualcosa in più, lo deve fare, se si può preparare meglio, si prepara meglio. Non ci dobbiamo fare influenzare dal risultato negativo. L'errore più grande che possiamo commettere è farci condizionare dal risultato".