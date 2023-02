Ancelotti 'difende' Gattuso: "Io sono stato cacciato da tutto il mondo"

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Valencia

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato contro il Valencia che ha appena visto dividersi le strade con il tecnico Gattuso: "Un allenatore viene cambiato non solo perché fa errori, ma anche per provare a cambiare le dinamiche e responsabilizzare i giocatori. Troveremo un Valencia più motivato. Essere licenziati fa parte del lavoro di allenatore, nessuno non lo è mai stato...