Ancelotti elogia Milik: "Importante per noi, è una punta moderna. Non serve solo un finalizzatore..."

Nel corso dell'intervista a Tv Luna (qui la versione integrale), Carlo Ancelotti è tornato a parlare anche di Milik: "L'attaccante moderno è molto diverso da quello di 20 anni fa, non deve essere solo un finalizzatore, per questo Milik è molto importante per noi, è bravo a costruire e venire incontro e puoi appoggiare il gioco. Deve mantenere questa caratteristica e deve imparare a essere più presente in area ma ha sicuramente le potenzialità per farlo”.