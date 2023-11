Ancelotti, lo storico vice: "Il Napoli può lottare fino alla fine per lo Scudetto"

Mauro Tassotti, vice storico di Ancelotti al Milan, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Mauro Tassotti, vice storico di Ancelotti al Milan, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Rivincere lo scudetto non è facile, però credo che il Napoli possa lottare fino alla fine anche se sarà complicato. In ogni caso vincendo a Bergamo e con il pareggio tra Juve ed Inter ha recuperato già qualche punto.

La rivalità Napoli-Milan degli anni ’80? Affrontare Maradona era bellissimo, il Napoli per qualche anno è stata la nostra antagonista principale. Eravamo ancora in un’epoca dove non c’erano tanti stranieri ed i giocatori italiani di livello erano tantissimo”, le sue parole durante la trasmissione 'Radio Goal'.