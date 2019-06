Ancelotti, lo storico vice: "James speciale, ecco cosa ha patito a Madrid e Monaco"

Giorgio Ciaschini ha condiviso con Carlo Ancelotti gran parte della sua carriera da allenatore, come suo vice, collaboratore storico, strettissimo. Anche al Bayern Monaco e al Real Madrid i due sono stati insieme e oggi l’ex vice di Carletto ha parlato dell’ipotesi James Rodriguez per il Napoli al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “James Rodriguez è un calciatore che abbiamo visto esplodere al Mondiale, è straordinario, ma poi s’è un po’ perso. Se al Napoli venisse accolto come un giocatore importante e giocasse titolare potrebbe fare molto bene. Al Real Madrid o al Bayern Monaco è stato un’alternativa e questa non è per lui la migliore condizione per fare bene”.