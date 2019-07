Ancelotti, lo storico vice: "Su Icardi ha detto la verità, se arriva sarebbe solo un'alternativa"

Giorgio Ciaschini, storico vice di Ancelotti, parla di Icardi a Tuttonapoli.net: "Parliamo di un centravanti di alto livello, ma il suo eventuale arrivo comporterebbe l'addio di qualcun altro. Non discuto il valore del calciatore ma le sue caratteristiche in relazione ai giocatori già presenti nel Napoli".

Ancelotti in conferenza ha consigliato di non concentrarsi su una vera prima punta. "Ha detto semplicemente la verità. Il Napoli in attacco ha già Milik e Mertens e dunque Icardi dove lo si mette? Si potrebbe spostare qualcuno sull'esterno ma poi c'è anche Insigne".