Ancelotti, prime grane a Madrid. Hazard: "Se al Real avessi più spazio sarei leader come nel Belgio"

Finalmente Eden Hazard. Il trequartista del Real Madrid è partito forte con la Nazionale belga in questo Euro 2020, mostrando tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa per il ritorno in campo: "Non ho mai dubitato delle mie qualità. Se ho avuto dubbi, forse è perché sono stato spesso infortunato. Ho avuto molti infortuni, quindi non sapevo se sarei stato in grado di dare il 100%. Mi sono fratturato la caviglia tre volte e non so se sarà più la stessa. Non sarà sicuramente più quella di dieci anni fa, quando ho iniziato a giocare, ma così è la vita.

Cerco di essere un leader in campo a prescindere dalla squadra per cui gioco. E puoi essere un leader solo se giochi bene... Con la Nazionale gioco molto di più, penso che se avessi più minuti col Real potrei diventare un leader anche con loro".