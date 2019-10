Ancelotti ribadisce: "Lozano? Per me resta una punta centrale! Ha una qualità inedita nel Napoli"

Quale posizione per Hirving Lozano? In Messico sono certi che il meglio può darlo partendo dalla fascia, ma Carlo Ancelotti non è della stessa idea e ne ha parlato nella sua conferenza stampa odierna: "Lo metterei nella posizione in cui ha giocato di meno, ossia punta centrale. La sua qualità migliore è l'attacco della profondità senza palla, è più veloce e vede prima degli altri. Non è solo uno che gioca davanti, deve contare sull'appoggio dei compagni. Nella rosa non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche. Deve esserci un adattamento da parte sua e da parte della squadra. Ha preso una botta, ma più che questo per la partita di domani il problema è il viaggio".