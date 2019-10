Ancelotti rigetta le critiche: "Sono inventate, non facciamo drammi! ADL è sereno e l'ha dimostrato..."

Carlo Ancelotti, nella sua conferenza stampa odierna, si è soffermato anche sulle critiche arrivate nel corso dell'ultimo periodo: "Alcune inventate. Se valutiamo il percorso alcune cose sono state fatte bene. Abbiamo capito che i nuovi acquisti aumentano la qualità della squadra: Di Lorenzo ha fatto bene, Manolas si è integrato benissimo. Ci sono stati dei livelli di gioco molto alti, abbiamo battuto i campioni d'Europa. Abbiamo sempre mostrato una idea chiara, tranne contro il Torino, quando abbiamo giocato in maniera diversa per una questione di caratteristiche dell'avversario. Abbiamo avuto pochissimi infortuni, facendo il paragone con le altre squadre. Uno solo muscolare, quello di Maksimovic, che non è ancora pronto perché s'è rotto la fibra muscolare. Ma non è un infortunio muscolare quello di Mario Rui, che in dieci giorni ha recuperato. Stiamo bene dunque anche da questo punto di vista. Ci sono alcune cose che dovremmo fare meglio. Bruciano i pareggi con Genk e Torino, che ci possono stare, e il k.o. col Cagliari. In Champions siamo in testa al girone. Noi facciamo valutazioni critiche ed oggettive e tutto questo dramma non l'abbiamo visto, né io né chi lavora con me né la società. La serenità di De Laurentiis dimostra tutto questo. Non ho parlato di Lozano, da lui ci aspettiamo tutti di più, ma praticamente s'è allenato con noi per sei volte dal punto di vista tattico. Abbiamo bisogno di conoscerci meglio".