Ancelotti sulla licenza scaduta: "È stato un malinteso, a ottobre avevo fatto un corso"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao, valida per i quarti di finale di Copa del Rey: "Sarà una partita molto importante per noi, siamo molto emozionati. Complicata, con un'atmosfera straordinaria. Abbiamo giocato tante volte in questa stagione contro di loro e penso che sarà un partita molto equilibrata. Per vincere al San Mamés dovremo tirarne fuori il meglio".

Il recupero di Benzema: "Ancora non lo sappiamo, ha svolto un lavoro individuale. Ha buone sensazioni ma dopo l'allenamento decideremo. Non abbiamo intenzione di rischiare. Se starà bene, giocherà, altrimenti lo farà qualcun altro. Non pensiamo già alla Champions"

I brasiliani: "Dobbiamo valutare. Se non inizieranno la partita, potremmo averne bisogno in corso. Vinicius e Rodrygo hanno 20 anni, non 60 come me. Ci sono Hazard e Bale che sono pronti per giocare e stanno bene".

Un top player in estate: "Vediamo, c'è molto tempo ed è meglio non parlarne ora. Ne parleremo nei prossimi mesi".

Il caso della licenza di allenatore scaduta: "Sono un uomo che cerca di rispettare la legge, credo sia stato un malinteso. Era scaduta ma la Federazione spagnola mi ha aiutato con un corso ad ottobre. È stato un problema di comunicazione. Devo ringraziare gli allenatori spagnoli per quel corso".

La mancanza di un centravanti vero: "È vero che abbiamo solo un'attaccante d'area, che è Jovic. Ha sofferto per il Covid ma ha giocato bene quando è stato chiamato in causa. C'è bisogno di migliorare in quel reparto".