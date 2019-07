"Anche Elmas è un cammellone?", tifoso fa infuriare Fedele: "Ignorante, il cammello è un grande animale"

Duro botta e risposta nel corso di Radio Marte con un tifoso che ha ironizzato sulla definizione di 'cammellone' data da Fedele a Fabian Ruiz. "Il Napoli ha preso Elmas, Fedele è come Eziolino Capuano su Mertens, mi può dire se anche lui è un cammellone. Spero dica che non sia buono questo giocatore, significa che è buono", il messaggio provocatorio del tifoso che ha fatto infuriare Fedele: "Questo signore è un emerito ignorante. Cammellone è una parola che non conosce, parlavo di una situazione antropometrica... andate a cercare. Andate a vedere gli animali con le leve lunghe, tranne la gazzella gli altri, giraffa, cammello e dromedario hanno un passo lento ma non significa che non siano grandi animali".