Anche Fedele sale sul carro: "Giocando così Scudetto possibile. Ancelotti ha dato sicurezze"

Nel corso di Televomero, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha commentato la vittoria del Napoli: "Loro si sono un po' imbambolati nei contropiedi, in quel momento ho pensato ad una grande vittoria con gol sbagliati e gol subito. Llorente mi ha ricordato gli ingressi di Altafini. La gara dimostra che se ci organizziamo bene dietro e con uno famelico davanti allora nulla è precluso. Anche in campionato perché Sarri va verso un effetto Maifredi e Conte l'abbiamo visto in Champions. Se però suoniamo già la fanfara... ma Ancelotti è un pompiere in questo senso. Con l'80% non concordo con lui, ma Ancelotti ha dato un segnale alla squadra di non aver paura. Mentre tutti imposteremmo la squadra sugli avversari, io per primo".