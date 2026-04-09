Anche il Napoli su Alajbegovic, il ct della Bosnia: “Ho un consiglio per lui”

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Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW, il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha voluto rivolgere un consiglio al giovane talento

L'Italia è uscita ancora una volta con le ossa rotte da un playoff per i Mondiali e tra i giocatori che hanno creato più problemi alla difesa degli Azzurri c'è sicuramente Kerim Alajbegovic. Il giovane talento classe 2007 ha attirato l'interesse di diverse squadre italiane, tra cui Milan, Napoli, Roma e Lazio, ma all’estero le voci parlano anche di grandi club della Premier League. Da non dimenticare il Bayer Leverkusen, che ha esercitato la recompra dal Salisburgo per l’estate e che è noto per essere una bottega cara e attenta a valorizzare i propri giovani prima di cederli sul mercato.

Il consiglio di Barbarez ad Alajbegovic

Nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha voluto rivolgere un consiglio al giovane talento: "Se consiglierei Alajbegovic alle italiane? Alajbegović è un giovane talento con un grande potenziale. È sempre un segnale positivo quando club come questi mostrano interesse. Tuttavia, credo che la cosa più importante per lui in questa fase della carriera sia quella di continuare a crescere nell'ambiente giusto, giocare con regolarità e crescere passo dopo passo".