“Bravo il Napoli a prendere Hojlund”, botta e risposta Criscitiello-Viviano: “50mln non è bravura”

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L’ex portiere Emiliano Viviano e il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si confrontano sul Napoli e sull’Inter

Durante una puntata di Cose Scomode, il podcast di Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano e il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si confrontano sul Napoli e sull’Inter, mettendo a fuoco le differenze nel modo di operare sul mercato dei due club. Viviano apre il dibattito criticando una certa narrazione sugli infortuni del Napoli: "Vi smonto subito una narrazione sugli infortuni del Napoli: quando si rompe Lukaku comprano subito Hojlund, all'Inter si è fatto male Dumfries e non hanno preso un prestito". Criscitiello replica sottolineando un diverso contesto: "Questa è una cosa sbagliata: hanno dovuto prendere Hojlund perché non aveva gli altri tre, l'Inter ha Esposito, Thuram e Bonny".

Il confronto sulle scelte di mercato

Il botta e risposta prosegue con toni accesi. Viviano incalza: "30 milioni per Lucca chi li ha spesi, io?". Criscitiello prova a ridimensionare: "Ho capito, ma infatti sono corsi ai ripari. Ma chi sono gli attaccanti di riferimento del Napoli? Lukaku ad inizio anno e Lautaro per l'Inter". Viviano ribatte evidenziando il rendimento: "Ci ha guadagnato il Napoli con Hojlund al posto di Lukaku". Criscitiello attribuisce i meriti alla guida tecnica e alla società: "Perché è stato bravo Conte ed è stata brava la società". Ma Viviano non ci sta e insiste sui costi: "Ma che è stato bravo a prenderlo? 50 milioni!". La discussione si chiude con l’ultima stoccata di Criscitiello: "Vabbè parliamo per partito preso", seguita dalla replica finale di Viviano: "Bravo è chi prende McTominay, prendere uno a 50 milioni non è essere bravi".