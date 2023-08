Andrè Cruz presenta Natan: "Potente e veloce, può diventare un top nel suo ruolo!"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore azzurro André Cruz ha presentato ai suoi ex tifosi Natan Bernardo de Souza

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore azzurro André Cruz ha presentato ai suoi ex tifosi Natan Bernardo de Souza, semplicemente Natan, 22enne brasiliano acquistato dal Napoli per sostituire Kim: "Natan ha grandi potenzialità, è veloce e agile, ha un gran fisico, ma è un giovane e deve crescere. Non solo l’ho seguito con attenzione, ma ho anche apprezzato i suoi progressi in poco tempo. Il Bragantino ha affrontato squadre come Flamengo e Palmeiras e lui, contro attaccanti forti, veloci, è riuscito a farsi valere, dimostrando personalità e carattere, oltre a qualità tecniche e fisiche evidenti. Il Bragantino, poi, come società Red Bull è una garanzia.

Ma ci vuole sempre prudenza in questi casi. La Serie A è difficile, è un altro mondo, è tattica, velocità, margine di errore minimo. Il Napoli, poi, è una squadra da vertice, e lui è molto giovane. Non corriamo. Avrà bisogno di tempo per imporsi. Ovviamente mi aspetto una crescita costante, magari verrà convocato anche in Nazionale, accumulerà esperienza e quindi, tra due o tre anni, potrà anche diventare un top del suo ruolo. Qualità? Ha un’ottima struttura fisica unita a un’agilità che lo aiuta ad essere decisivo nell'uno contro uno. Gioca bene a campo aperto perché è bravo a farsi valere nei duelli individuali. Sfrutta la sua velocità sfidando gli avversari e sa farsi valere palla al piede".