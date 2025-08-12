Dazn, Iori: "Meret sottovalutato! Non si diventa 'per caso' il portiere di due Scudetti"

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in The Box’ ha parlato di Alex Meret, portiere del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io non vorrei che a Meret restasse appiccicata quell’etichetta che venne appiccicata, per esempio, ad Antonioli all’epoca dello Scudetto della Roma. Il portiere della squadra Campione d’Italia non può essere un comprimario o uno che sta lì in porta per caso, soprattutto se poi è il portiere della squadra campione due volte negli ultimi tre anni.

Quindi, se una squadra che vince lo scudetto ha Meret in porta due anni nel giro di tre, vuol dire che questo è nella peggiore delle ipotesi un portiere continuo e affidabile. Poi, vogliamo dire che non ha picchi di rendimento e di spettacolarità che hanno altri portieri, diciamolo. Ma resta secondo me un portiere di alto livello, ingiustamente sottovalutato secondo me, perché magari gli uomini decisivi nella squadra sono altri. Io andrei piano a liquidare Meret con superficialità".