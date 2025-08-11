CorSera, Bocci avvisa: "Le anti-Napoli non sono pronte, troppi nodi da risolvere"
Alessandro Bocci, intervenuto sul Corriere della Sera col suo consueto editoriale, ha fatto il punto sul mercato delle avversarie del Napoli a tre settimane dallo stop alle trattative. Questo un estratto: "Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e le anti-Napoli non sono pronte. Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro.
Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, però la squadra è incompleta e se Max sceglierà di giocare con la difesa a tre la coperta, dopo la cessione di Thiaw, è cortissima: non basta un difensore forte, ne servono due. Il nome del centravanti misurerà le ambizioni rossonere: Vlahovic è più affidabile di Hojlund, che una stagione da protagonista non l’ha ancora fatta. La Juve è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso. Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono delle palle al piede e bisognerà vedere se Tudor riuscirà a rilanciare Koopmeiners da centrocampista, sacrificando uno tra Thuram e Locatelli. La Juve deve vendere per comprare, il tempo passa e niente si muove".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
