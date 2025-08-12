Elmas-Napoli, Iezzo perplesso: “Tornerebbe per fare di nuovo il gregario?”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Canale 8 e ha parlato della notizia del possibile ritorno a Napoli di Elmas. L'ex portiere azzurro ha espresso una perplessità: “Elmas verrebbe un’altra volta a fare il gregario? Lui si aspetta magari di giocare e nel Toro aveva avuto continuità. Tornerà a Napoli sapendo di non fare il titolare?”. Poi un commento su Noa Lang appena prelevato dal Psv: "Lang viene da un altro campionato con metodologie diverse di allenamento. Ora ha le gambe pesanti e per i giocatori veloci e rapidi è normale avere bisogno di tempo per entrare in condizione”.

