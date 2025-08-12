Spalletti vago sul futuro: "Dopo la mia brutta figura serve qualcosa di clamoroso"
Luciano Spalletti, ex ct dell'Italia, ospite alla trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, ha parlato di molti argomenti, tra cui il suo futuro personale: "Quello che sarà lo attendo con assoluta tranquillità. Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello. Ho imparato anche nuove cose da allenatori emergenti. Il calcio è semplice, ma la semplicità è un punto di partenza e non di arrivo".
Gattuso centrerà la qualificazione?
“Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo".
