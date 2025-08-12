Chiariello: "Elmas scelta logica perché si va verso svolta tattica. Conte ha un'idea"
Umberto Chiariello, nel suo consueto editoriale per Radio Crc, ha commentato la notizia del possibile ritorno di Elmas a Napoli: "Gli affetti sono tutto a Napoli. Se c'è uno strappo nel cuore con l'addio di Simeone e Raspadori, riecco Elmas, protagonista del primo scudetto con De Laurentiis con l'etichetta di dodicesimo uomo. Il Napoli come sesto centrocampista sta pensando a lui. La prospettiva è cambiata. Conte si sta rendendo conto che il 4-3-3 forse ha i giorni contati. Come si fa a rinunciare a De Bruyne con Anguissa, Lobotka e McTominay?
L'idea è di riproporre il Napoli del girone di ritorno con De Bruyne sottopunta al posto di Raspadori. Gutierrez arriva e nell'attesa di Juanlu, ora l'obiettivo principale del Napoli è Elmas che può fare di nuovo il dodicesimo uomo che può prendere sia il posto di trequartista al posto di De Bruyne sia quello di esterno a sinistra. Il suo arrivo col nuovo assetto tattico del Napoli ha una logica. Ma se si avvera qualche condizione, ecco che i rumors su Chiesa aumentano, ma a quel punto con Elmas sarebbe necessario il taglio di Spinazzola".
