Andreazzoli difende Gattuso: "Non ha quasi mai avuto il gruppo al completo"

Napoli in difficoltà, Gattuso in bilico. “Gattuso spesso non ha avuto il gruppo al completo. Qualsiasi altra squadra, come l’Inter senza Lukaku e Lautaro o il Milan senza Ibra, potrebbe avere problemi quando ci sono delle defezioni”, dice a TuttoMercatoWeb Aurelio Andreazzoli.

La prossima sfida del Napoli sarà contro la Juve.

“Difficile per entrambe. Sia il Napoli che la Juve sono forti, i bianconeri hanno dalla loro il morale e il momento favorevole perché vengono da una serie di vittorie; mentre gli azzurri non vivono un bel periodo. Però il bello del calcio è proprio questo: ogni partita è un’occasione per tirarsi fuori dalle difficoltà”.

La Juve dopo un primo periodo sottotono ha ripreso a marciare.

“Pirlo aveva bisogno di ambientarsi. Mi sembra che i risultati gli sorridano. Il gruppo sta facendo un grande lavoro ed è entrato pienamente nella corsa Scudetto oltre ad essere in finale di Coppa Italia”.