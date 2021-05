Andreazzoli su Spallettti: "Nessuno può avere perplessità sulle sue qualità"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Aurelio Andreazzoli: "Milan e Napoli sono padrone del proprio destino. A differenza della Juve. Gattuso via da Napoli? Anche io leggendo le notizie ho delle perplessità. Gli azzurri hanno vinto tanto giocando con grande qualità. La squadra è molto in sintonia col proprio allenatore. Tutto fa pensare ad un matrimonio che non si può interrompere, aspettiamo l’ufficialità, perché per ora non è sicuro che Gattuso lasci il Napoli.

Spalletti al Napoli? Nessuno può avere perplessità sulle sue qualità e capacità tecniche, nella sua carriera ha dimostrato più volte di essere uno dei top allenatori. Dovunque andrà avrà successo come ha sempre fatto nella sua carriera. Ha sempre curato la qualità del gioco guardando particolarmente alla fase di possesso. Ognuno esprime il proprio modo di mettere in campo la squadra, ma la qualità è richiesta da tutti quelli che fanno questo mestiere e Luciano ne richiede molta.

Spalletti andrebbe d’accordo con ADL? Conosco benissimo Luciano, non so che tipo di rapporti potrebbero avere. Nel lavoro non si sa mai come vanno a finire i rapporti.

Mi piacerebbe venire al Napoli come secondo di Spalletti? Non c’è alcuna possibilità per ora e quindi è inutile parlarne".