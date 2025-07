Anellucci controcorrente: “Nunez non sposta gli equilibri, preferisco Lucca”

L'operatore di mercato Claudio Anellucci ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Per quanto riguarda gli obiettivi del Napoli in attacco, Nunez per me non vale i soldi che chiede il Liverpool, sarebbe una operazione fuori logica. Nel Napoli c’è già un centravanti di riferimento come Lukaku, non penso che Big Rom si sieda in panchina e ne’ penso che Nunez si accontenti di giocare poche partite con uno stipendio da top player. Nunez è un buon calciatore ma non è un attaccante che sposta gli equilibri, per questo motivo se fossi nel Napoli - e penso che farà così - andrei su Lucca”.