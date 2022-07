Anellucci: “CR7, Dybala, Navas? Il Napoli non può pensare neanche lontanamente di prenderli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa e procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli.

Si sono fatti i nomi di Ronaldo, Dybala, Navas per il Napoli: come giudichi questi possibili colpi?

"Determinati calciatori con elevati stipendi sono fuori dalla portata di alcune squadre. Inutile riempire le pagine di quotidiani con queste notizie. Il Napoli non può neanche lontanamente pensare di ingaggiare questi calciatori. Con la Juve c'è stata una situazione diversa, fu acquisita un'azienda, non un calciatore, era una situazione molto diversa. Non bisogna dimenticare che in seguito a quella acquisizione, i bianconeri sono costretti tutt'oggi a tagliare gli stipendi di alcuni calciatori. Oggi un club "sano" non può lontanamente permettersi di ingaggiare un calciatore di 35 anni ed offrirgli uno stipendio faraonico. Napoli, Roma, Milan non potranno mai pagare questi calciatori".