Anguissa a Dazn: "Conte ci dà pressione perché vuole sempre vincere. Ma a volte bisogna stare tranquilli"

Franck Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e man of the match della sfida vinta dai campioni d'Italia contro il Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara disputata al Via del Mare: "Volevo regalare il premio MVP del match a Milinkovic! Ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Sì, ne sto vincendo tanti e ne sono felice. Sono sottovalutato? Per me no!".

Rapporto con Conte? Non mi sento sottovalutato, il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione.

Era importante vincere questa partita, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincere. Lo abbiamo fatto e siamo contenti, per noi sono tre punti molto importanti come quelli con l'Inter e dobbiamo continuare così".