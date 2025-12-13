Auriemma: "Conte, idiosincrasia per le gare europee. Col Benfica bastava il pari..."
Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato dell'ultima sconfitta degli azzurri: "Il Napoli ha fatto due tiri in porta in una gara in cui il risultato lo doveva portare a casa, almeno il pareggio contro il Benfica sarebbe stato importantissimo: vai a otto punti, se batti il Copenhagen la quota undici ti porta ai play-off degli ottavi. Ora invece si è fatta complicata, innanzitutto perché il Napoli ha una differenza reti imbarazzante, negativa soprattutto per i sei gol subiti dal PSV.
E poi deve giocarsi lo spareggio contro il Copenhagen, a Copenhagen, quindi un'altra gara in trasferta: il Napoli le ultime cinque trasferte di Champions le ha perse tutte, di cui tre quest'anno. Ti vai a giocare la vita a Copenhagen contro una formazione che anche mercoledì ha dato filo da torcere, ha vinto contro il Villarreal, non è una squadretta. Poi il calcio scandinavo sta avendo una crescita pazzesca, direttamente proporzionale alla decrescita del calcio italiano. Quindi, quella è la partita decisiva per i play-off, se vinci vai a dieci punti e tutto sommato contro il Chelsea all'ultima giornata il Napoli potrebbe farlo un punto se dovesse servire. Perciò dico che col Benfica c'erano tantissime attenuanti che giustificano il rendimento scadente e la sconfitta, inanzitutto la panchina troppo corta. Però anche io trovo che sia un fatto davvero visibile che c'è una idiosincrasia nei confronti delle gare di Champions da parte di Antonio Conte".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
