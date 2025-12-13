Cioffi avvisa il Napoli: "È l'Udinese più forte degli ultimi 3 anni"

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A per parlare della squadra friulana, prossima avversaria del Napoli in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci si aspetta qualcosina in più dall'Udinese? Secondo me ne verrà fuori, perché l'Udinese è un ambiente che ti permette di lavorare con serenità, di portare avanti le tue idee dandoti del materiale di prima qualità.

Credo che probabilmente Zaniolo sia il primo italiano dopo tanto tempo ad essere giocatore di campo, di movimento, che rientra negli schemi Udinese, perché di solito il prototipo è giocatore di prospettiva e fisico che comunque ha bisogno di un paio di anni per essere rodato, per poi approdare ad altri grandi club. Ma credo che probabilmente è l'Udinese più forte degli ultimi tre anni: ben costruita, molto fisica e competitiva".