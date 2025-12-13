Marinozzi: "Ko col Benfica? Preoccupa l'approccio, ma c'è anche un aspetto tattico..."

Il giornalista Andrea Marinozzi, tramite un video sul suo canale YouTube, ha commentato Benfica-Napoli 2-0: "Quando giochi tante partite ravvicinate è più preoccupante ed importante l'approccio alla gara che non il finale. A Lisbona il Napoli approccia male: perde tutti i duelli, regala delle situazioni clamorose agli avversari. Ci sono anche degli aspetti tattici, perché a differenza delle ultime partite di campionato del Napoli, le pressioni erano più difficili perché le coppie non si formavano facilmente come successo contro Juventus, Roma e Atalanta.

La situazione più complessa per il Napoli era sul centro-sinistra, perché Dahl se ne andava, si abbassava Barrenechea e il suo uomo era Elmas che doveva fare una corsa lunga, si creava uno spazio molto ampio alle spalle di Elmas. E a turno lo prendevano i giocatori del Benfica: Sudakov lo ha fatto benissimo, anche Aursnes partendo dal lato destro è arrivato poi ad attaccare quella zona portando via Olivera. In quella zona del campo il Napoli doveva fare dei ragionamenti più complessi rispetto a quelli fatti in Serie A nelle utlime giornate. Il Napoli sbaglia troppo, non è concentrato, e la fotografia è il primo gol del Benfica arrivato alla terza opportunità".