Calamai: "Chi rischia di più? Il Napoli con l'Udinese, avversario scomodo"

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com, ha commentato i temi principali della Serie A: "Oggi in campo tutte le grandi. Chi rischia di più? Penso il Napoli a Udine. I friulani sono avversari scomodi. Ma attenti al Milan senza Leo. Tutta da godere invece la sfida tra Bologna e Juve. Sfida da zona Champions. Spalletti ha elogiato Italiano ma deve preoccuparsi di dare velocemente un'idea di gioco alla sua squadra. Altrimenti a giugno il suo contratto non verrà confermato.

La Juve non si vende ha ribadito la famiglia Agnelli. Certo è che il miliardo messo sul tavolo da Tether Investments testimonia di una nuova frontiera legata a nuovi grandi ricchi decisa a dare l'assalto al club bianconero. Con potenzialità da capogiro. Dopo Moratti, Berlusconi, Sensi un'altra storica famiglia italiana potrebbe uscire dal nostro calcio? Vedremo quanto resisterà questo "no". Anche perchè diciamolo francamente nei rampolli di casa Agnelli non si legge la passione che animava l'Avvocato o suo fratello Umberto. Per i giovani Elkan la Juve sembra più un dovere che un grande amore. Purtroppo. Gli aumenti di capitale per dare forza economica al mercato della Juve sembrano una condanna inevitabile. E anche le ultime scelte dirigenziali non entusiasmano. La Juve rischia di fare la fine della Ferrari".