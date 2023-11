Anguissa a Prime: "Il gol è merito di tutti, ecco perché ho esultato così"

Nel post-partita di Real Madrid-Napoli, Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

Nel post-partita di Real Madrid-Napoli, Frank Zambo Anguissa, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Abbiamo visto due squadre che hanno dato tutto, in queste partite contano i dettagli. Oggi abbiamo dato tutto ma non abbiamo vinto. Abbiamo avuto le occasioni occasioni per vincerla e non l'abbiamo fatto, loro le hanno avute e l'hanno fatto. Non dobbiamo più pensare a questa partita, perché abbiamo visto una squadra che ha dato tutto. A me fa piacere una squadra dove ognuno gioca per il compagno, preferisco pensare al lavoro che abbiamo fatto assieme perché questa sta cambiando in meglio".

Cosa c'era dietro quell'abbraccio con tutti dopo il gol? "Non c'è una persona che fa gol, c'è una squadra che fa tutto per fare gol perché lo si costruisce tutti insieme. Per questo volevo esultare così con tutti i compagni, questo gol è stato per tutti loro. Non mi fa piacere perché non ha portato punti, ma l'ho fatto per loro perché tutti ha dato il meglio per farmi segnare. Mi dispiace solo perchè non abbiamo vinto".